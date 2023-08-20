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حول المراكز التجارية الرئيسية

مهاجرون أفارقة يفترشون شوارع باريس

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ مساءً
مهاجرون أفارقة يفترشون شوارع باريس
المواطن - فريق التحرير

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بدت العاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم وكأنها بلد من العالم الثالث، بسبب المهاجرين.

وبحسب الفيديو المتداول، نام العديد من عائلات مهاجرين أفارقة على الأرض، وسط العاصمة الفرنسية باريس، حول المراكز التجارية الرئيسية على الشارع.

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وقال ناشر المقطع: إن المدينة تبدو وكأنها من العالم الثالث.

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