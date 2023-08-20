مهاجرون أفارقة يفترشون شوارع باريس

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بدت العاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم وكأنها بلد من العالم الثالث، بسبب المهاجرين.
وبحسب الفيديو المتداول، نام العديد من عائلات مهاجرين أفارقة على الأرض، وسط العاصمة الفرنسية باريس، حول المراكز التجارية الرئيسية على الشارع.
وقال ناشر المقطع: إن المدينة تبدو وكأنها من العالم الثالث.