مهند الشنقيطي يحقق رقمًا قياسيًا أمام الرائد

حقق مهند الشنقيطي رقماً قياسياً خلال الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين في لقاء الاتحاد والرائذ والذي انتهى لمصلحة فريقه بثلاثية نظيفة جاءت خلال الشوط الثاني من مباراة الفريقين في الجولة الأولى من دوري روشن

وأكمل مهند الشنيقطي جميع التمريرات والكرات الطويلة التي نفذها ليكون بذلك اللاعب الوحيد حتى الآن الذي أكمل 57 تمريرة خلال مباراة.

ما قدمه مهند الشنقيطي

ونفذ مهند الشنقيطي 57 تمريرة صحيحة بجانب 4 كرات طويلة مكتملة وكسب جميع المواجهات الثنائية امام لاعبي الرائد وارتكب خطأ وحيدًا.

يذكر أن الاتحاد يعاني في مركز الدفاع بعد اصابة الدولي المصري احمد حجازي وزميله عمر هوساوي ويشارك أحمد بامسعود في قلب الدفاع لحين التعاقد مع مدافع أو عودة أحمد حجازي.