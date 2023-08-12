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مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ مساءً
مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو
المواطن - فريق التحرير

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يصطدم مدرب الهلال خورخي جيسوس بمواطنه لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، لأول مرة خارج البرتغال، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

مباراة الهلال ضد النصر

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وسط صراع قوي لحصد اللقب.

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الهلال ضد النصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

مواجهات جيسوس وكاسترو

وتُعد مواجهة الهلال ضد النصر اليوم هي الـ11 بين جيسوس وكاسترو، إلا أنها الأولى لهما خارج بلادهما، وتميل الكفة لصالح مدرب الأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وخسر 3 مرات، وتعادلا في مواجهتين.

وتعود أول مواجهة بين المدربين البرتغاليين إلى عام 2005، حينما قاد لويس كاسترو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي بينافيل للفوز على مورينيسي بقيادة جيسوس بهدف دون رد، وتواصلت المواجهات بينهما في أكثر من فريق بعد ذلك.

وكانت آخر مواجهة بين المدربين في الدوري البرتغالي الممتاز موسم 2017\ 2018، عندما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج لشبونة بقيادة جيسوس الفوز على تشيفاز مع لويس كاسترو بهدفين مقابل هدف.

خورخي جيسوس
مدرب الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وعلى صعيد مباريات الكؤوس، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا على نظيره بورتو مع لويس كاسترو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس أليانز في عام 2014.

وتقابل الفريقان في العام ذاته في الدور نصف النهائي من بطولة كأس البرتغال، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو في تحقيق الفوز بهدف، فيما تمكن بنفيكا مع جيسوس من الفوز في اللقاء الثاني بنتيجة 3\1.

وترك جيسوس البرتغال بعد ذلك، وقاد الهلال في عام 2018، ثم فلامنجو البرازيلي، بنفيكا، وفنربخشة التركي في الموسم الماضي، قبل أن يعود للأزرق، فيما خرج كاسترو في 2019، ودرب شاختار الأوكراني، الدحيل القطري وبوتافوجو.

لويس كاسترو
كاسترو – المصدر @AlNassrFC

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