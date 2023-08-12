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جرت الإحالة إلى النيابة العامة

مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بالرياض وجازان

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٠ مساءً
مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بالرياض وجازان
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه (28.4) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

تهريب الشبو

كما قبضت شعبة التحريات والبحث الجنائي في محافظة بيش بمنطقة جازان على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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