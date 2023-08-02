مواطنون بعد تمديد الدعم الإضافي في حساب المواطن: وطن العطاء وقيادة كريمة

أوسوريو: لن أغير طريقة اللعب والنصر يضم نجومًا مميزين مواطنون بعد تمديد الدعم الإضافي: وطن العطاء وقيادة كريمة مسك توقع مذكرة تفاهم لإطلاق نسخة جديدة من برنامج سامسونج للابتكار الدفعة الأولى تبعد مالكوم عن الهلال إحباط تهريب 49.2 طن قات و437.7 كجم من الحشيش بـ 4 مناطق تشكيل مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي نمو سجلات الصناعات التحويلية في جيزان 24% خلال 2023 عبدالرحمن النمر في ذمة الله درجة الحرارة 127 مئوية نهارًا في القمر و -173 ليلًا آلية التأهل في كأس الملك سلمان للأندية 2023
أثار التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت، فرحة وتفاعل المستفيدين ورواد موقع “تويتر”.
وأكد المواطنون عبر موقع تويتر، أن هذا التوجيه الكريم يجسد اهتمام القيادة وحرصها على تقديم كل العون إلى المواطنين وتلمس احتياجاتهم ومساندة المستحقين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر بالتبعية على السعودية.
وعلق سلمان المحمادي بالقول “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وأمدهم بالصحة والعافية”، وأضاف المغرد محمد السائي “وطن العطاء بقيادة كريمة لم تدخر أي دعم للمواطن.. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين”.
وأشاد علي الحربي بالتوجيه الكريم بالقول “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وآدام عزهما وأمدهما بالصحة والعافية وجزاهما كل خير على ما يبذلانه للوطن والمواطن”.
وتابع المصرفي سلمان الغزواني “الحمد لله والشكر لله.. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء.. وكن عونًا يا رب لكل محتاج”، وأضافت سوير “دعم القيادة المستمر لشعبها غير مستغرب.. الله يوفقهم”.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.
وعلى الفور قدم المتحدث الرسمي لحساب المواطن خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على صدور الموافقة الكريمة هذه.