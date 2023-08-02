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أكدوا أن القيادة تحرص على تقديم العون لمواطنيها

مواطنون بعد تمديد الدعم الإضافي في حساب المواطن: وطن العطاء وقيادة كريمة

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٧ مساءً
مواطنون بعد تمديد الدعم الإضافي في حساب المواطن: وطن العطاء وقيادة كريمة
المواطن - فريق التحرير

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أثار التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت، فرحة وتفاعل المستفيدين ورواد موقع “تويتر”.

وأكد المواطنون عبر موقع تويتر، أن هذا التوجيه الكريم يجسد اهتمام القيادة وحرصها على تقديم كل العون إلى المواطنين وتلمس احتياجاتهم ومساندة المستحقين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر بالتبعية على السعودية.

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إشادات ودعوات للقيادة

وعلق سلمان المحمادي بالقول “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وأمدهم بالصحة والعافية”، وأضاف المغرد محمد السائي “وطن العطاء بقيادة كريمة لم تدخر أي دعم للمواطن.. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين”.

وأشاد علي الحربي بالتوجيه الكريم بالقول “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وآدام عزهما وأمدهما بالصحة والعافية وجزاهما كل خير على ما يبذلانه للوطن والمواطن”.

وتابع المصرفي سلمان الغزواني “الحمد لله والشكر لله.. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء.. وكن عونًا يا رب لكل محتاج”، وأضافت سوير “دعم القيادة المستمر لشعبها غير مستغرب.. الله يوفقهم”.

تمديد حساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

وعلى الفور قدم المتحدث الرسمي لحساب المواطن خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على صدور الموافقة الكريمة هذه.

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