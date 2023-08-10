مواطنون يفاجئون عاملًا أطعمهم مجانًا 18 عامًا بـ هدية

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حرص عدد من الشباب على إهداء عامل هدية؛ ردًّا للجميل، بعد أن اعتاد على إطعامهم مجانًا لمدة 18 عامًا.
ووثق الشباب رد فعل العامل، حيث دخلوا عليه وهو يمارس مهام عمله في المطعم، ثم طلبوا منه أن يصطحبوه خارج المطعم.
من جانبه، استجاب العامل، لطلب الشباب، وقام بتبديل ملابس العمل، وبمجرد خروجه من المطعم، فاجئوه بباقة زهور كبيرة فوقها علبة مغلقة، وعندما فتحها وجد بداخلها جوالًا جديدًا.
كما أهداه الشباب مبلغًا من المال، فيما أعرب الشاب عن سعادته بتلك المفاجأة.