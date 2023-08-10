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العامل أعرب عن سعادته البالغة

مواطنون يفاجئون عاملًا أطعمهم مجانًا 18 عامًا بـ هدية

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ صباحاً
مواطنون يفاجئون عاملًا أطعمهم مجانًا 18 عامًا بـ هدية
المواطن - فريق التحرير

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حرص عدد من الشباب على إهداء عامل هدية؛ ردًّا للجميل، بعد أن اعتاد على إطعامهم مجانًا لمدة 18 عامًا.

مفاجأة مدهشة

ووثق الشباب رد فعل العامل، حيث دخلوا عليه وهو يمارس مهام عمله في المطعم، ثم طلبوا منه أن يصطحبوه خارج المطعم.

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من جانبه، استجاب العامل، لطلب الشباب، وقام بتبديل ملابس العمل، وبمجرد خروجه من المطعم، فاجئوه بباقة زهور كبيرة فوقها علبة مغلقة، وعندما فتحها وجد بداخلها جوالًا جديدًا.

رد جميل

كما أهداه الشباب مبلغًا من المال، فيما أعرب الشاب عن سعادته بتلك المفاجأة.

 

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