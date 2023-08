مواطنون يفرون من حرائق هاواي بالقفز بالمياه وانتقادات لبايدن

حذر حاكم هاواي من احتمال وفاة العشرات في جزيرة ماوي في أعقاب حرائق الغابات المدمرة، التي أودت بحياة 99 شخصًا، فيما تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات بسبب عدم إدارة الأزمة.

وقال حاكم جزر ماوي، جوش جرين، لوسائل إعلام أمريكية، “نحن مستعدون للعديد من القصص المأساوية”. وأضاف “سيجدون ما بين 10 إلى 20 شخصًا يوميًا، حتى ينتهوا. وربما يستغرق الأمر 10 أيام”.

قال المسؤولون، إن النقاط الساخنة في الخنادق وغيرها من الأماكن التي يصعب الوصول إليها جعلت السيطرة على الحريق أمرًا صعبًا.

People avoided the Maui wildfire by jumping into a pool.

A week on from this incident, crews on Maui are still dealing with outbreaks of fire from smouldering wreckage.

