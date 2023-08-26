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جرى إحالته إلى النيابة العامة

مواطن في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بالشمالية

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٩ مساءً
مواطن في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بالشمالية
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لـ مكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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