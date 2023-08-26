مواطن في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بالشمالية طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثاني عبر قنوات عين ومنصة مدرستي لقطات لـ غابري فيغا بعد توقيعه للأهلي حتى 2026 القبض على مقيم لترويجه الشبو المخدر بالرياض الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب وتوظيف غابري فيغا أهلاوي رسميًا إغلاق 3 مستودعات مخالفة وضبط 5500 منتجٍ طبي في جدة سبيس إكس تطلق طاقمها إلى محطة الفضاء الدولية النصر يسعى لضم رافينها
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لـ مكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.