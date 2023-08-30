مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات عبر مواقع التواصل بالشرقية عبدالله المعيوف في طريقه للاتحاد إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقريات وجازان موعد مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون والقناة الناقلة وادي الدواسر تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 45 مئوية فوزير ورونالدو الأعلى تقييمًا في الجولة الرابعة رئيس الغابون المعزول يحث العالم على تحريره من الإقامة الجبرية الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 132 نقطة أجمل 3 أهداف في رابع جولات دوري روشن عاصفة رعدية وبروق تضربان جنوب صبيا بجازان
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بالمنطقة الشرقية لعرضه وترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.