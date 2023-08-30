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جرى إحالته إلى النيابة العامة

مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات عبر مواقع التواصل بالشرقية

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٢ مساءً
مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات عبر مواقع التواصل بالشرقية
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بالمنطقة الشرقية لعرضه وترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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