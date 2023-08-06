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جرى إحالته إلى جهة الاختصاص

مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات في مكة المكرمة

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ مساءً
مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات في مكة المكرمة
المواطن - واس

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قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة

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