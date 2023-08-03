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أكد أنها أصعب لحظة في حياته

مواطن يتبرع بأعضاء والدته بعد وفاتها دماغيًّا

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
مواطن يتبرع بأعضاء والدته بعد وفاتها دماغيًّا
المواطن - فريق التحرير

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كشف مواطن موقفًا صعبًا مر عليه، حينما قرر التبرع بأعضاء والدته بعد وفاتها دماغيًّا الشهر الماضي.

لحظات صعبة

وقال الشاب إيهاب توفيق خلال لقائه مع قناة العربية: إن والدته زكية محمد، أوصت بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها، وكان لديها رغبة قديمة في ذلك، وأخبرت إحدى بناتها بهذا الأمر.

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ولفت توفيق إلى أن والدته زادت رغبتها في التبرع بأعضائها بعد تدهور حالتها الصحية، فتقدمت بطلب بالفعل لمركز زراعة الأعضاء.

زراعة الأعضاء

وعن تفاصيل تبرعه، أوضح الابن الشاب إيهاب توفيق، أن مركز زراعة الأعضاء تواصل معهم، وأخبرهم بوجود مريضة في المستشفى التخصصي في الرياض في حالة حرجة وتحتاج إلى كبد متبرع، لافتًا إلى أن والدته كانت قد تقدمت بطلب إلى المركز للتبرع بأعضائها في وقت سابق.

وأشار توفيق إلى أن المركز طلب الموافقة لإجراء العملية، واستجاب للمركز ووقع على ورقة التبرع بالموافقة، مضيفًا: كان أصعب موقف تعرضت له في حياتي.

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