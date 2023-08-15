مواطن يحذر من وضع بيت الشعر أعلى المنازل: راجع نفسك

حذر مواطن يدعى نايف الأحمدي من وضع بيوت الشعر أعلى المنازل، مؤكدًا أن مكانها الطبيعي في الاستراحات والمزارع.

وشارك الأحمدي مقطع فيديو في حسابه بالسناب شات يوثق لحظة إزالة بيت شعر من أعلى منزله قائلًا: اللي يفكر يسوي بيت شعر زي هذا اللي كان عندي يراجع نفسه، لأن هذا ينفع في استراحة مزرعة ديرة ولا مكان كبير لكن فوق السطوح يبغالك تسأل ألف سؤال.

أضرار بيوت الشعر

وأضاف أن بيوت الشعر أعلى المنازل تتأثر بالأمطار وتخرج منها بعد ذلك رائحة قذرة، وتتسلل الحشرات إلى داخله، بالإضافة إلى تشقق الخيمة من الخارج.

وتابع: أن 50% من الأشخاص الذين وضعوا بيوت شعر أعلى منازلهم قاموا بإزالتها، ناصحًا: فلوسكم لا تضيعوها.

آراء المعلقين

وانقسمت آراء المعلقين على الفيديو بين مؤيد ومعارض، حيث قال صاحب حساب يدعى أهلاوي مانشستر: 15 سنة ما شفت الكلام اللي تقوله المطر السقف والجوانب عزل بلاستيك طبقتين تحت الشعر وميلان وتصريف ممتاز وما عندنا مطر مستمر 10 ايام ثاني يوم شمس وينشف والشعر ما يتأثر بالماء الوزغ لا يكون فيه فتحات مع الجوانب وخلف البيت وقفل الفتحات والمحلات الزراعية مليانة مركبات مكافحة.

وقال طلال سعود التميمي: فعلًا كلامك صحيح أعاني من نفس المشاكل اللي ذكرت وفي الأخير شلته، وأضاف أبو أحمد الحربي: والله كنت أفكر أسويه بس خلاص بطلت الله يجزاك خير ويعوضك من واسع فضله.

ما هو بيت الشعر؟

بيت الشعر أو الخيمة العربية، هو واحدة من أبرز مفردات الحياة البدوية القديمة، والحديثة أيضًا، فهي حتى الآن، مع الفرق في الشكل والإمكانات والإعدادات، حاضنة المجالس ورفيقة جلسات السمر في البر. وقد عُرفت الخيمة بـ بيت الشّعر الذي كان بيت البدو الذي يقيمون فيه، ويحملونه معهم في ترحالهم، وهو الأنسب لطريقة حياة سكان المنطقة التي لم تكن تعرف الاستقرار في مكان واحد.

مم يصنع بيت الشعر؟

بيت الشعر يصنع من شعر الماعز الذي يُخلط بصوف الضأن، لأنه يتماسك عند نزول المطر عليه، بينما يكسبه خلطه بالصوف قوة تجعله يقاوم حرارة الشمس والرياح والرمال. ويرجع أصل الخيمة العربية التي كانت متواجدة في شبه الجزيرة العربية إلى سلطنة عمان واليمن؛ حيث تظهر الدراسات وجود رسوم دالة على ذلك. وتختلف أشكال وأحجام بيت الشعر.