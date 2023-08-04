مواطن يوثق جولته بمحمية الملك عبدالعزيز

وثق مواطن جولته داخل محمية الملك عبدالعزيز، وسط أجواء معتدلة ودرجة حرارة أقل من 40 درجة مئوية.

ويظهر في التقرير المصور الذي نشرته “العربية”، أجواء طيبة وسط الأشجار الخضراء ونظافة المكان ودرجات حرارة معتدلة؛ ما يجعلها الأجواء مهيأة لكل المتنزهين والزوار.

إرث تاريخي

تعد محمية الملك عبدالعزيز الملكية إحدى المحميات السبعة التي أنشئت بموجب الأمر الملكي، وحاصلة على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، وللمحمية هيئة مستقلة تتولى إدارتها برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وتضم المحمية في مناطقها روضات الخفس والتنهاة ونورة والحقاقة وجزءًا من هضبة الصمان وصحراء الدهناء، وهي مناطق تحتوي على إرث تاريخي عريق.