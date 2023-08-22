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تشمل اختبارات التربوي العام

مواعيد اختبارات الرخصة المهنية التربوي والتخصصي للوظائف التعليمية

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
مواعيد اختبارات الرخصة المهنية التربوي والتخصصي للوظائف التعليمية
المواطن - فريق التحرير

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حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مواعيد اختبارات (الرخصة المهنية) للوظائف التعليمية (الاختبار التربوي العام) لشاغلي الوظائف التعليمية وكذلك الراغبين في العمل بمهنة التعليم بالقطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية، على النحو التالي:

مواعيد الاختبار:

– الاختبار لمن هم على رأس العمل (رجال): من الاثنين 1445/2/12هـ (الموافق 2023/8/8م) إلى الأربعاء 1445/4/24هـ(الموافق 2023/11/8م).

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– الاختبار للجميع (رجال): من الخميس 1445/2/15هـ (الموافق 2023/8/31م) إلى الأربعاء 1445/4/24هـ (الموافق 2023/11/8م).

– الاختبار لمن هم على رأس العمل (نساء): من الاثنين 1445/2/19هـ (الموافق:2023/9/4م) إلى الأربعاء 1445/4/24هـ (الموافق: 2023/9/4م).

– الاختبار للجميع (نساء): من الأربعاء 1445/2/21هـ (الموافق: 2023/9/6م) الى الأربعاء 1445/4/24هـ (الموافق:2023/11/8م).

الفئة المستهدفة:

تستهدف الرخصة المهنية للوظائف التعليمية المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية​، وتنطبق الضوابط الجديدة (المحدثة) على المعلمين وكذلك الراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين.

طريقة التسجيل:

– تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني على الرابط: اضغط هنا
– اختيار التبويب (الاختبارات) أسفل الصفحة، ثم تحديد نوع الاختبار والضغط على (سجل الآن).
– الانتقال بشكل آلي لنظام التسجيل في الاختبارات لاستكمال عملية التسجيل وذلك باختيار المدينة والمقر والتاريخ.
– تصل للمتقدم رسالة نصية برقم المقعد قبل موعد الاختبار بـ (48) ساعة.
– التوجه لمقر الاختبار في الزمان والمكان المحددين.

للاطلاع على الأسئلة الشائعة حول الرخصة المهنية: اضغط هنا

ملاحظة:

سوف تحدد مواعيد التسجيل في الاختبار (التخصصي) خلال شهر أكتوبر المقبل.

طريقة التقديم:

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى أن التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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