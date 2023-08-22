مواعيد التسجيل في اختبار التربوي العام للوظائف التعليمية

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن فتح باب التسجيل للاختبار التربوي العام للرخص المهنية للوظائف التعليمية، وذلك لكل من هم على رأس العمل والجميع رجالًا ونساءً.
وحددت الهيئة موعد التسجيل للرجال لمن هم على رأس العمل يوم 28 أغسطس 2023 وللجميع يوم 31 أغسطس 2023، ويستمر حتى نهاية 8 نوفمبر 2023م.
وأما للنساء فموعد تسجيل من هن على رأس العمل هو يوم 4 سبتمبر 2023 وللجميع يوم 6 سبتمبر 2023، ويستمر التسجيل حتى 8 نوفمبر 2023م، والتسجيل للجميع سيكون خلال موقع المركز الوطني للقياس.
كما أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن مواعيد التسجيل في الاختبار التخصصي سوف يعلن عنه خلال شهر أكتوبر المقبل.