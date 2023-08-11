مواعيد عودة الطلاب والمعلمين بالباحة

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة مواعيد الدوام الرسمي لعودة الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس من الساعة السابعة والنصف صباحًا يوم الأحد القادم.

كما حددت مواعيد انطلاق العام الدراسي للطلاب والطالبات من يوم الأحد 4/ 2/ 1445هـ، بحيث يكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6.45 صباحًا، وبداية الحصة في السابعة صباحًا.