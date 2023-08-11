مواعيد عودة الطلاب والمعلمين بالباحة

تعليم الرياض: بداية الدوام خلال أسبوع العودة 7.30 صباحًا سبب يمنع رابطة الدوري من التأجيل لـ الهلال والنصر نقود ذهبية في تونس تعود للقرن الـ 3 قبل الميلاد أعلى حرارة مسجلة بالأحساء 51 مئوية أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع نقل أكثر من 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية فيرمينو بوسني يقتل زوجته في بث مباشر على إنستجرام السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب نفط صافر روبيرتو فيرمينو ثالث لاعب يسجل لـ الأهلي هدفين بجولة الافتتاح
حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة مواعيد الدوام الرسمي لعودة الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس من الساعة السابعة والنصف صباحًا يوم الأحد القادم.
كما حددت مواعيد انطلاق العام الدراسي للطلاب والطالبات من يوم الأحد 4/ 2/ 1445هـ، بحيث يكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6.45 صباحًا، وبداية الحصة في السابعة صباحًا.