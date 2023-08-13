مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس الملك

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الملك.

مواعيد مباريات دور الـ32

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك، يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر، وتُقام مباراتان عند الساعة السادسة، حيث يلعب التعاون ضد القادسية، الاتفاق أمام جدة، والحزم مع العربي.

وفي ختام مباريات اليوم الأول من مواجهات النسخة الجديدة من كأس الملك، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الباطن عند الساعة التاسعة مساء، ويواجه الحزم نظيره العربي في التوقيت ذاته.

ويُلاقي الجبلين فريق الهلال، ويلعب النجمة ضد الرائد، عند الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على أحد، ويواجه ضمك نظيره القيصومة عند التاسعة مساء.

وتنطلق مباراتان عند الساعة السادسة مساء اليوم التالي، حيث يلعب العين ضد الأهلي، ويُلاقي الرياض نظيره الفيحاء، وتنطلق مواجهتان عند الساعة التاسعة، بين الفيصلي والطائي، والخلود مع الاتحاد.

وتُقام آخر منافسات الـ32 من كأس الملك، يوم الأربعاء 27 سبتمبر، حيث يلعب العروبة ضد الوحدة، والفتح مع الأخدود عند الساعة السادسة مساء، ويُلاقي أبها فريق هجر، ويواجه الخليج نظيره العدالة عند الساعة التاسعة مساء.

الهلال بطل كأس الملك 2023

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس الملك، بعد الفوز على نظيره الوحدة بركلات الترجيح بنتيجة 7\6، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي.