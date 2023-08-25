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تم فتح تحقيقات دولية

مواقع كندية تبيع أدوات للانتحار وتقتل العشرات

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ مساءً
مواقع كندية تبيع أدوات للانتحار وتقتل العشرات
المواطن - فريق التحرير

أفادت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، بأنها تحقق في وفاة 88 شخصًا في المملكة المتحدة اشتروا منتجات من مواقع إلكترونية مقرها كندا يزعم أنها توفر مواد قاتلة لأشخاص قد يميلون لإيذاء أنفسهم.

تحقيقات دولية

ويعد هذا التحقيق جزءًا من تحقيقات دولية أثارها اعتقال كينيث لو في كندا في وقت سابق من هذا العام، والذي وجهت له اتهامات بتقديم المشورة والمساعدة على الانتحار.

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وأفادت الشرطة الكندية بأن لو، وهو متحدر من مدينة تورونتو، استخدم سلسلة من المواقع الإلكترونية لتسويق وبيع مادة كيميائية تستخدم في العادة لعلاج اللحوم ويمكن أن تكون قاتلة إذا تم تناولها.

وأردفت الشرطة، أن لو يشتبه في إرساله ما لا يقل عن 1200 طرد إلى أكثر من 40 دولة.

وبدأت السلطات في الولايات المتحدة وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلاندا هي الأخرى تحقيقات.

وذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا أنها حددت هويات 232 شخصًا في المملكة المتحدة اشتروا منتجات من المواقع الإلكترونية خلال العامين الماضيين (حتى إبريل الماضي) وقد توفي 88 منهم.

وتابعت الوكالة أنها تحقق فيما إذا كانت أي جرائم قد ارتكبت في المملكة المتحدة، ولكن “في هذه المرحلة المبكرة لا توجد روابط مؤكدة بين العناصر التي تم شراؤها من المواقع الإلكترونية وسبب الوفاة في أي من هذه الحالات.

من جهته، قال كريغ تيرنر، نائب مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: “عميق تعاطفنا مع ذوي أولئك الذين لقوا حتفهم.. إنهم يتلقون الدعم من قبل ضباط من قوات الشرطة تلقوا تدريبًا خاصًّا”.

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