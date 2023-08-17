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 لربط المملكة بـ 8 موانئ عالمية

موانئ تعلن إضافة خدمة الشحن الملاحية TLX إلى ميناء جدة الإسلامي

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
موانئ تعلن إضافة خدمة الشحن الملاحية TLX إلى ميناء جدة الإسلامي
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم عن إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة “تركيا ليبيا إكسبريس (TLX)” إلى ميناء جدة الإسلامي بالتعاون مع شركة محطة بوابة البحر الأحمر (RSGT) عبر الخط الملاحي الفرنسي “CMA CGM”؛ والتي تسهم في تحسين موقع المملكة بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط للقارات الثلاث.

ربط المملكة بـ 8 موانئ عالمية

وتربط خدمة الشحن الجديدة ميناء جدة الإسلامي بـ 8 موانئ عالمية تشمل: شنغهاي ونينغبو ونانشا بالصين، وسنغافورة، وإسكندرون التركي، ومالطا، ومصراتة الليبي، وكلانج بماليزيا، وذلك بعدد 9 سفن، تزيد طاقتها الاستيعابية نحو 30 ألف حاوية.

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وتسهم الخدمة الجديدة التي انطلقت أسبوعيًا بداية من يوليو 2023 في تعزيز المكانة اللوجستية لميناء جدة الإسلامي بوصفه نقطة إعادة التصدير الأولى بالبحر الأحمر، في ظل ما يشهده من عمليات التوسعة المستمرة، وبرامج التطوير المختلفة، وعقود الإسناد التجاري التي زادت من كفاءته التشغيلية حيث حقق أعلى معدلات مناولة في تاريخه في يونيو الماضي لعام 2023م بإجمالي أعداد حاويات صادرة وواردة بلغت 473,676 حاوية قياسية مقارنة بـ406,913 في الفترة ذاتها العام الماضي، بنسبة زيادة 16%.

رقم قياسي

يُذكر أن “موانئ” حققت منذ بداية العام الجاري رقمًا قياسيًا بإضافة 20 خدمة شحن جديدة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، ما أسهم في تقدم المملكة بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير «UNCTAD» للربع الثاني لعام 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بتحقيقها المرتبة الـ 16 عالميًا من بين 187 ميناءً عالميًا، كما أسهم في تقدم المملكة 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف “Lloyd’s List” العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم الصادر في العام الجاري 2023م.

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