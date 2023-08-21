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100 عام من المغامرات

موانا وأصدقائها في بوليفارد رياض سيتي 24 أغسطس

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
موانا وأصدقائها في بوليفارد رياض سيتي 24 أغسطس
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منصة عيشها عن تنظيم عروض ديزني أون آيس، داخل منطقة رياض سيتي، وذلك خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 20 سبتمبر 2023.

وقالت منصة عيشها عبر منصة إكس: 100 عام من العجائب والمغامرات مع موانا، وأصدقائها في عروض ديزني أون آيس، لا يفوتكم الحماس داخل منطقة بوليفارد رياض سيتي، من 24 أغسطس وحتى 20 سبتمبر.

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ونوهت منصة عيشها إلى أن التذاكر متاحة من الآن عبر الموقع الإلكتروني لمنصة عيشها.

ديزني على الجليد

يعود العرض العالمي الشهير ديزني على الجليد إلى الرياض بنسخة 100 عام من العجائب في الـ24 من أغسطس الجاري، والذي سيقام في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض، مع عروض أدائية حية مبهرة تضم حكايات وتجارب عديدة على الجليد، ويستمر حتى الـ20 من سبتمبر المقبل.

عروض خيالية

وسيستمتع الحضور بعرض من عالم من الخيال مع قصص وشخصيات ديزني المحبوبة، حيث سيشهدون عروضًا تعكس شخصيات ديزني عبر الأزمان من خلال احتفال مليء بالمغامرات والتزلج مع مؤثرات خاصة وإضاءات مبتكرة وأزياء متنوعة، ويمكن الحضور ومشاهدة العرض من خلال الحجز عبر الرابط الإلكتروني.

شخصيات ديزني

ويقدم العرض العديد من شخصيات ديزني وأميراتها السبع، بما في ذلك موانا، الجميلة والوحش، الحورية الصغيرة، رابونزل، الأميرة والضفادع، سندريلا، الجميلة النائمة، وعلاء الدين، كما تم إضافة عرض كوكو، من إنتاج أستوديوهات بيكسار، إلى جانب Frozen.

 

 

 

 

 

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