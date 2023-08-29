“موبي” توزع 12.5 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

أعلنت شركة موبي للصناعة عن توزيع 12.5 مليون ريال أرباحاً نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول، بما يعادل 25% من القيمة الاسمية للسهم.

الأسهم المستحقة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغ 50 مليون سهم بواقع 0.25 ريال لكل سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 6 سبتمبر 2023 والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز إيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، فيما سيتم دفع التوزيعات بتاريخ 17 سبتمبر.

التوزيعات النقدية

ولفتت الشركة عناية المستثمرين غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي سيتم تحويلها ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة (5%) وذلك طبقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

كما أكدت للمساهمين بأنه سيتم تحويل الأرباح عن طريق شركة إيداع التي ستقوم بتحويل الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية من خلال أعضاء الحفظ، ولضمان إيداع الأرباح في الحسابات الاستثمارية دون تأخير ونهيب بضرورة التأكد من تحديث بيانات المساهمين لدى أعضاء الحفظ.