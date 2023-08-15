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ذو هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار

موتورولا تكتسح الأسواق العالمية بهاتف أندرويد مميز

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ صباحاً
موتورولا تكتسح الأسواق العالمية بهاتف أندرويد مميز
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن شركة موتورولا تستعد لإطلاق نسخة معدلة من هواتف Edge 40 لتنافس فيها أفضل هواتف أندرويد الحالية.

وسيحصل هاتف Edge 40 Neo الجديد على هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، وشاشة P-OLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، معدل سطوعها 402 شمعة/م، وترددها يصل إلى 144 هيرتز.

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وسيضمن الأداء الممتاز له نظام Android 13، ومعالج MediaTek Dimensity 1050، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC3، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 جيجا بايت، وذواكر داخلية 128/ 256 جيجا بايت.

أما كاميرته الأساسية فستكون ثنائية العدسة بدقة (50+13) ميجا بيكسل وفيها عدسة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل.

ودعم الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وأنظمة لتحديد المواقع، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 80 واط، ويمكن شحن هذه البطارية بشاحن لاسلكي أيضًا.

ومن المفترض أن يظهر هذا الهاتف في الأسواق العالمية قريبًا بألوان أساسية هي الأسود والأبيض والأزرق والأحمر، وبأسعار تبدأ من 400 دولار تقريبًا.

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