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تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً

موجة حارة تضرب الرياض والمدينة المنورة والشرقية

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
موجة حارة تضرب الرياض والمدينة المنورة والشرقية
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا بوجود موجة حارة على الرياض والشرقية والمدينة المنورة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الموجة الحارة المتوقعة في الشرقية تؤثر على الأحساء وبقيق والعديد، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة من 47 لـ 48 مئوية.

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وحذر مركز الأرصاد من تأثير الموجة الحارة في الرياض على الأفلاج والسليل والخرج ووادي الدواسر، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة من 47 لـ 48 مئوية.

فيما أصدر مركز الأرصاد إنذارًا باللون البرتقالي من الموجة الحارة في المدينة المنورة، والتي تؤثر على العيص والعلا والخيبر، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة من 49 لـ 50 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك و المدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة نجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

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