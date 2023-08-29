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موجة حارة تضرب الشرقية والحرارة تصل لـ 48

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ صباحاً
موجة حارة تضرب الشرقية والحرارة تصل لـ 48
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إنذاراً باللون الأصفر لوجود موجة حارة على الشرقية، وسط توقعات باستمرارها حتى الساعة الـ 5 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الموجة الحارة تؤثر على الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، حيث تبدأ من الساعة الـ 11 ظهرًا وتستمر حتى الـ 5 مساءً، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة من 47 لـ 48 درجة مئوية.

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تحسن بدرجات الحرارة

وفي وقت سابق، كشف خبير الأرصاد الجوية د. خالد الزعاق، أن الأجواء السعودية تشهد تحسنًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

وقال خبير الأرصاد والفلك إن الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة يأتي تدريجيًّا وليس بشكل مباشر، حيث ترتفع درجات الحرارة في الربيع تباعًا مع مرور الأيام.

وتابع الزعاق، أن انخفاض درجات الحرارة يكون في آخر الليل وحال سيطرة البرودة على الليل بشكل كامل يدخل موسم الوسم.

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