موجة حارة تضرب الشرقية والرياض والمدينة المنورة غدًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأصفر لوجود موجة حارة على الشرقية والرياض، وإنذارًا باللون البرتقالي للموجة الحارة في المدينة المنورة غدًا السبت، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

المناطق المتأثرة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الموجة الحارة في الشرقية تؤثر على الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، حيث تبدأ من الساعة الـ 11 ظهرًا وتستمر حتى الـ 5 مساءً، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة من 47 لـ 48 درجة مئوية.

ونبه الأرصاد من تأثير الموجة الحارة في الرياض على الأفلاج والخرج والسليل، حيث تبدأ من الساعة الـ 11 ظهرًا وتستمر حتى الـ 5 مساءً، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة من 47 لـ 48 درجة مئوية.

بينما تؤثر الموجة الحارة في المدينة المنورة على العيص، حيث تبدأ من الساعة الـ 11 ظهرًا وتستمر حتى الـ 5 مساءً، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة من 49 لـ 50 درجة مئوية.

توقعات الأرصاد

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، ارتفاع درجات الحرارة العظمى حتى منتصف الأسبوع المقبل على 5 مناطق بالسعودية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه يتوقع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى في المدة المذكورة، ما بين 46 إلى 48 درجة مئوية على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية والمدينة المنورة، بينما تصل إلى 50 درجة مئوية على شمال المنطقة الشرقية.