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تستمر حتى الـ 5 مساءً

موجة حارة على الشرقية والحرارة تصل لـ 48

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ صباحاً
موجة حارة على الشرقية والحرارة تصل لـ 48
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، إنذارًا باللون الأصفر لوجود موجة حارة على المنطقة الشرقية يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، أن الموجة الحارة في المنطقة الشرقية تؤثر على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق.

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وتوقع مركز الأرصاد أن تبدأ الموجة الحارة من الساعة الـ 11 ظهرًا وتستمر حتى الـ 5 مساءً، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة من 47 لـ 48 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يبقى الطقس الحار على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان ) تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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