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تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً

موجة حارة على الشرقية والحرارة تلامس الـ 48

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ صباحاً
موجة حارة على الشرقية والحرارة تلامس الـ 48
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون الأصفر لوجود موجة حارة على الشرقية مصحوبة بارتفاع لدرجات الحرارة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الموجة الحارة بالمنطقة الشرقية تؤثر على محافظات الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق، حيث تبدأ من الساعة الـ 11 ظهرًا وتستمر حتى الـ 5 مساءً.

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ونبه مركز الأرصاد من التأثيرات المصاحبة للموجة الحارة، حيث يتوقع ارتفاع درجة الحرارة من 47 لـ 48 درجة مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان) تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

 

 

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