صندوق الثروة السيادي يشكل خارطة طريق للنهوض الاقتصادي في السعودية موجة حارة على الشرقية والحرارة تلامس الـ 48 ضبط 5 أشخاص اقتحموا ملعب مباراة كرة قدم بعسير السفارة السعودية بالمغرب تنعى ضحايا حادث انقلاب الحافلة ارتفاع أرباح “رعاية” 14% إلى 48 مليون ريال الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا حادث أزيلال أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق الصحراء السعودية ستخضر قريبًا في نيوم كورونا والأزمة العالمية.. تعرف على أبرز القرارات السعودية بقمم العشرين تعليق المساعدات الفرنسية لبوركينا فاسو
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون الأصفر لوجود موجة حارة على الشرقية مصحوبة بارتفاع لدرجات الحرارة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الموجة الحارة بالمنطقة الشرقية تؤثر على محافظات الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق، حيث تبدأ من الساعة الـ 11 ظهرًا وتستمر حتى الـ 5 مساءً.
ونبه مركز الأرصاد من التأثيرات المصاحبة للموجة الحارة، حيث يتوقع ارتفاع درجة الحرارة من 47 لـ 48 درجة مئوية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان) تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.