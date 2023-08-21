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الحرارة قد تصل إلى 48 درجة مئوية

موجة حارة على المدينة المنورة اليوم

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ صباحاً
موجة حارة على المدينة المنورة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأصفر بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم على المدينة المنورة.

موجة حارة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد المدينة المنورة اليوم موجة حارة، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة من 47- 48 درجة مئوية.

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في السياق ذاته، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق والخليج العربي، وتميل للاعتدال إلى معتدلة فجرًا.

أمطار متوسطة

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأشار الحصيني إلى أنه لا يستبعد أن تمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من جنوب منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية وأقصى غرب الوسطى من السعودية، وقد تمتد إلى أجزاء متفرقة من اليمن وعُمان والإمارات تسبقها برياح نشطة ومغبرة.

 

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