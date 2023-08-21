موجة غبار تداهم جدة وسط تحذيرات الأرصاد 9 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2023 3 مخالفين في قبضة الأمن لتهريب القات بجازان جدة تتأثر بأتربة مثارة ناتجة عن سحب رعدية عبدالله الزوري: حسان تمبكتي هلالي هدف رياض محرز الأفضل بالجولة الثانية فابريزيو رومانو: ليفربول واضح ومحمد صلاح لا يُمس ضبط مواطن لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالرياض إيجار : تسليم مبلغ الضمان للمالك أو الوسيط العقاري مخالفة للنظام تفاصيل صفقة انتقال لابورت إلى النصر
وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، تأثر محافظة جدة بأتربة مثارة وموجة غبار ناتجة عن التيارات الهابطة من السحب الرعدية.
وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن في وقت سابق، أن الأجزاء الشرقية من محافظة جدة تتأثر الآن بالأتربة المثارة الناتجة من التيارات الهابطة من السحب الرعدية، مع توقعات بهطول أمطار.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.
في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
فيديو | أتربة مثارة على جدة
عبر مراسل #الإخبارية عبد الله الخرجي pic.twitter.com/TGevYbX8fB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 21, 2023