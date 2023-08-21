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بسبب التيارات الهابطة من السحب الرعدية

موجة غبار تداهم جدة وسط تحذيرات الأرصاد

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٩ مساءً
موجة غبار تداهم جدة وسط تحذيرات الأرصاد
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، تأثر محافظة جدة بأتربة مثارة وموجة غبار ناتجة عن التيارات الهابطة من السحب الرعدية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن في وقت سابق، أن الأجزاء الشرقية من محافظة جدة تتأثر الآن بالأتربة المثارة الناتجة من التيارات الهابطة من السحب الرعدية، مع توقعات بهطول أمطار.

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وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.

في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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