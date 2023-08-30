موريشيوس تدعم طلب السعودية استضافة معرض إكسبو 2030

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التقى معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية موريشيوس الآن غانو.
وثمن معاليه في بداية اللقاء ما أبداه وزير خارجية موريشيوس، من تأكيد دعم حكومة بلاده لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وعن ترحيب بلاده عقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في المملكة هذا العام.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها.