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بسبب أخبار النزاع في أوكرانيا

موسكو تغرم جوجل 32 ألف دولار بسبب الأخبار الكاذبة

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
موسكو تغرم جوجل 32 ألف دولار بسبب الأخبار الكاذبة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن محكمة روسية فرضت اليوم الخميس غرامة على شركة جوجل بلغت قيمتها 3 ملايين روبل، أي ما يوازي 32 ألف دولار، لفشل عملاق محركات البحث في حذف ما وصفته الحكومة بالمعلومات الكاذبة عن النزاع في أوكرانيا.

قرارات متشابهة

جاء هذا التحرك من المحكمة في أعقاب قرارات مشابهة أوائل أغسطس الحالي ضد كل من شركة أبل ومؤسسة ويكيميديا المالكة لـويكيبيديا.

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وذكرت تقارير إعلامية روسية أن المحكمة أدانت أيضًا يوتيوب خدمة الفيديوهات المملوكة لـجوجل، لعدم حذف الفيديوهات ذات المحتوى غير الصحيح حول النزاع في أوكرانيا، ما وصفته روسيا بـالعمليات العسكرية الخاصة، وفقًا لأسوشيتد برس.

وأوضحت تقارير صحفية روسية أيضًا أن جوجل أدينت كذلك لسماحها بنشر فيديوهات تساعد القصر على دخول ما وصفته بـالمنشآت غير المسموح لهم بدخولها، دون تحديد طبيعة تلك المنشآت أو توضيح ماهيتها.

الصراع في أوكرانيا

ومنذ إرسال قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، اتخذت روسيا مجموعة من الإجراءات لمعاقبة أي معارضة أو مساءلة للعملية العسكرية هناك.

وقد واجه بعض المعارضين عقوبات رادعة، من بينهم فلاديمير كارا مورزا الذي حكم عليه بالسجن 25 عامًا بتهمة الخيانة بعد خطبه المعارضة للتحركات الروسية ضد أوكرانيا.

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