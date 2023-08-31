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مع قرب دخول الخريف

موسم الأمطار المعتاد يبدأ بعد منتصف أكتوبر

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
موسم الأمطار المعتاد يبدأ بعد منتصف أكتوبر
المواطن - فريق التحرير

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أكد الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، أن موسم الأمطار يبدأ عادة بعد منتصف شهر أكتوبر.

موسم الأمطار

وقال المسند في منشور على حسابه بمنصة “إكس” إن المظاهر الصيفية الحارة لا زالت هي السائدة على أجواء معظم المناطق في السعودية.

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وأضاف أن دخول فصل الخريف سيكون في 23 سبتمبر عندما تتعامد الشمس فوق خط الاستواء أي (8 ربيع أول)، فيما يبدأ موسم الأمطار المعتاد بعد 15 أكتوبر.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة،تمتد إلى مرتفعات منقطة مكة المكرمة.

فيما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم, الرياض, حائل, نجران.

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