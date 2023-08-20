موسم سهيل يبدأ اليوم وتغيرات محسوسة في الحرارة بعد أسبوعين إزالة ورم ليفي يزن 8 كلجم من رحم مريضة ببريدة وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ إيمريك لابورت بديل عبدالإله العمري في النصر القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات بجازان والمدينة المنورة تاليسكا يقترب من مغادرة النصر 134 مليون ريال لإنشاء 98 مسجدًا في مكة المكرمة مركز الملك سلمان للإغاثة الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات للخارج رد فعل مدرب السيتي بعد مساهمة فودين في الفوز
كشف خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق أن اليوم الأحد هو أول موسم سهيل الذي يعد الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل.
وذكر الزعاق في منشور على حسابه بمنصة “‘إكس”، إن آخر جمرة القيظ كانت أمس، واليوم أول موسم سهيل وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل ومدته (52) يومًا حيث تبدأ درجات الحرارة بالهبوط التدريجي تباعًا مع مرور الأيام، وبعد أسبوعين يلاحظ تغيرات محسوسة.
وأضاف الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية” أن “العرب يحبون موسم سهيل، لأننا سكان صحراء جافة وحارة طوال موسم الصيف، ومع طلوعه تنكسر حدة الحرارة، وينتعش البشر والشجر والحيوانات والمواشي التي تدر باللبن”.
وأشار “إذا رأينا سهيل بالعين المجردة قبيل شروق الشمس بالجهة الجنوبية يبرد الهواء، ويبرد الماء”.
وتابع الزعاق أن الرياح الجنوبية الرطبة تهب على الناس، فتكسر حدة حرارة رياح السموم الشمالية، وتخضر الأشجار من الجهة الجنوبية، ويبدأ يطول الليل ويقصر النهار.
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اليوم آخر جمرة القيظ وغداً الأحد :
أول موسم سهيل وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل ، وخلال مدته (52) تبدأ درجات الحرارة بالهبوط التدريجي تباعاً مع مرور الأيام
وبعد أسبوعين نلاحظ تغيرات محسوسةpic.twitter.com/oDwqCfJVtT
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 19, 2023