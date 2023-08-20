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موسم سهيل يبدأ اليوم وتغيرات محسوسة في الحرارة بعد أسبوعين

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١١ مساءً
موسم سهيل يبدأ اليوم وتغيرات محسوسة في الحرارة بعد أسبوعين
المواطن - فريق التحرير

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كشف خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق أن اليوم الأحد هو أول موسم سهيل الذي يعد الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل.

أول موسم سهيل

وذكر الزعاق في منشور على حسابه بمنصة “‘إكس”، إن آخر جمرة القيظ كانت أمس، واليوم أول موسم سهيل وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل ومدته (52) يومًا حيث تبدأ درجات الحرارة بالهبوط التدريجي تباعًا مع مرور الأيام، وبعد أسبوعين يلاحظ تغيرات محسوسة.

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صفات سهيل

وأضاف الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية” أن “العرب يحبون موسم سهيل، لأننا سكان صحراء جافة وحارة طوال موسم الصيف، ومع طلوعه تنكسر حدة الحرارة، وينتعش البشر والشجر والحيوانات والمواشي التي تدر باللبن”.

وأشار “إذا رأينا سهيل بالعين المجردة قبيل شروق الشمس بالجهة الجنوبية يبرد الهواء، ويبرد الماء”.

وتابع الزعاق أن الرياح الجنوبية الرطبة تهب على الناس، فتكسر حدة حرارة رياح السموم الشمالية، وتخضر الأشجار من الجهة الجنوبية، ويبدأ يطول الليل ويقصر النهار.

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