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بعد رحيله عن الفريق رسميًا

موسى ماريغا: شكرًا جماهير الهلال ولن أنساكم

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
موسى ماريغا: شكرًا جماهير الهلال ولن أنساكم
المواطن - فريق التحرير

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وجه المهاجم المالي موسى ماريغا، رسالة إلى الجماهير الهلالية، بعد الإعلان رسميًا عن مغادرته لصفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف.

موسى ماريغا يودع الجماهير

وأعلن نادي الهلال، اليوم الاثنين، عن رحيل ماريغا، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، بعد عامين من الانضمام إليه قادمًا من بورتو البرتغالي.

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ونشر موسى ماريغا عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مقطع فيديو لأبرز لقطاته وأهدافه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ووجه الشكر للإدارة واللاعبين والجماهير على الدعم.

ماريغا
ماريغا – المصدر @Alhilal_FC

واستعرض ماريغا، أبرز إنجازاته مع الهلال، بحصوله على المركز الثاني في كأس العالم للأندية، والتتويج بكل من؛ دوري أبطال آسيا، الدوري السعودي، كأس السوبر السعودي، كأس الملك وكأس لوسيل.

وعلق موسى ماريغا قائلًا: “شكرًا الهلال.. شكرًا لجميع زملائي في الفريق وجميع العاملين في النادي.. شكرًا مشجعي الهلال.. لن أنساكم أبدًا.. الحمد لله”.

موسى ماريغا
ماريغا – المصدر @SPL

ماريغا مع الهلال

وكان المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، قد قرر استبعاد ماريغا من معسكر الهلال الذي أُقيم في النمسا بشكل مفاجئ، حيث يُفضل ضم لاعب أجنبي آخر على مستوى عالٍ، يتناسب مع التكتيك الذي يعتزم تطبيقه.

وشارك موسى ماريغا في 75 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 32 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 25 مرة، كما قدم 7 تمريرات حاسمة.

ماريغا
ماريغا – المصدر @Alhilal_FC

 

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