موسى ماريغا: شكرًا جماهير الهلال ولن أنساكم

وجه المهاجم المالي موسى ماريغا، رسالة إلى الجماهير الهلالية، بعد الإعلان رسميًا عن مغادرته لصفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف.

وأعلن نادي الهلال، اليوم الاثنين، عن رحيل ماريغا، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، بعد عامين من الانضمام إليه قادمًا من بورتو البرتغالي.

ونشر موسى ماريغا عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مقطع فيديو لأبرز لقطاته وأهدافه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ووجه الشكر للإدارة واللاعبين والجماهير على الدعم.

واستعرض ماريغا، أبرز إنجازاته مع الهلال، بحصوله على المركز الثاني في كأس العالم للأندية، والتتويج بكل من؛ دوري أبطال آسيا، الدوري السعودي، كأس السوبر السعودي، كأس الملك وكأس لوسيل.

وعلق موسى ماريغا قائلًا: “شكرًا الهلال.. شكرًا لجميع زملائي في الفريق وجميع العاملين في النادي.. شكرًا مشجعي الهلال.. لن أنساكم أبدًا.. الحمد لله”.

وكان المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، قد قرر استبعاد ماريغا من معسكر الهلال الذي أُقيم في النمسا بشكل مفاجئ، حيث يُفضل ضم لاعب أجنبي آخر على مستوى عالٍ، يتناسب مع التكتيك الذي يعتزم تطبيقه.

وشارك موسى ماريغا في 75 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 32 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 25 مرة، كما قدم 7 تمريرات حاسمة.

🥈 FIFA Club World Cup

🏆 Champions League ✅

🏆 Saudi League ✅

🏆 Supercup ✅

🏆 King’s Cup ✅

🏆 Lusail Cup ✅

Thank You Al Hilal 💙

Thank you all my teammates and all the people who work in this club 💙

Thanks Hilal Fans 💙

I will never forget you 💙

Al Hamdulillah 🤲🏾 pic.twitter.com/pVIatVqHSq

— Moussa Marega (@marega91) August 21, 2023