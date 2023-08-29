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سوف يُبَّث عبر موقعها الإلكتروني

موعد إطلاق آيفون 15 رسميًا

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
موعد إطلاق آيفون 15 رسميًا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شركة آبل، الثلاثاء، أنها ستعقد حدثًا خاصًا في مقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن هواتف آيفون الجديدة.

موعد إطلاق آيفون 15

وأفادت عملاقة التقنية الأمريكية بأن حدث الإطلاق، الذي سوف يُقام في 12 سبتمبر المقبل، سوف يُبَّث عبر موقعها الإلكتروني في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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من المعروف أن شركة آبل اعتمدت منذ انتشار وباء كورونا عام 2020 وفرض الإغلاق في كل دول العالم تقريبًا على مقاطع الفيديو المسجلة سابقًا للإعلان عن منتجاتها، مثل: هواتف آيفون.

ومن المتوقع أن تستخدم طُرز آيفون 15 الجديدة منفذ شحن من نوع (يو إس بي-سي) USB-C للمرة الأولى، وذلك بعد أن أصدر الاتحاد الأوروبي قانونًا تاريخيًا في شهر أكتوبر الماضي يلزم الهواتف المحمولة، والحواسيب اللوحية، والكاميرات جميعها المباعة في الاتحاد الأوروبي باستخدام منفذ (يو إس بي-سي) للشحن السلكي، وذلك مع موعد نهائي هو 28 ديسمبر 2024.

النسخة النهائية

وأكدت تقارير أن بعض الأجهزة الجديدة التي سوف تطرحها شركة آبل قد تكون مصنوعة من التيتانيوم. وقد تعلن الشركة أيضًا عن طُرز جديدة من ساعتها الذكية (آبل ووتش) Apple Watch في هذا الحدث، ومن ذلك: نسخة محدثة من ساعتها (آبل ووتش ألترا) Apple Watch Ultra المتطورة.

واعتادت آبل على إطلاق النسخة النهائية والمستقرة من أحدث إصدارات أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزتها، مثل: آي أو إس، وآيباد أو إس، وماك أو إس، وغيرها، خلال حدث إعلان آيفون.

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