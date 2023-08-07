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توجه إلى البوابة الإلكترونية لمعرفة حالة الدفعة

موعد إيداع دعم أغسطس من حساب المواطن

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ مساءً
موعد إيداع دعم أغسطس من حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج حساب المواطن عن موعد إيداع الدعم لدفعة شهر أغسطس الجاري.

حالة الدفعة

وأوضح البرنامج أنه يمكن التوجه إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج والتأكد من حالة الدفعة عن طريق (تسجيل الدخول، الدفعات المالية).

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ولفت برنامج حساب المواطن أنه سيتم إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس بتاريخ 10 أغسطس الجاري.

استمرار الدعم الإضافي

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وجّه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة شهرين، حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

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