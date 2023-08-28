موعد إيداع دعم سبتمبر من حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن موعد صرف دعم شهر سبتمبر القادم لمستحقي الدعم في البرنامج.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: أنا طالع لي مؤهل بس الدفعات طالع كذا يعني ينزل لي هالشهر ولا لا؟

بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن مع السائل، حيث قال: لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر سبتمبر، وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ 10 سبتمبر.

دعم سبتمبر

من جانبه، عاد السائل مستفسرًا عن موعد صرف الدعم: مؤهل يعني اعتبر مستحقه؟ ومتى تنزل مبالغ الاستحقاق؟

ليعلق حساب خدمة المستفيدين مرة أخرى، قائلًا: يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 70 يوم الأحد بتاريخ 10 سبتمبر.

أهلية سبتمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 70 من الدعم استحقاق شهر سبتمبر المقبل داعيًا الراغبين في الاطلاع على نتائج الأهلية الاستعلام عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط.