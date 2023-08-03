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الفريق يقدم مستويات مميزة مع ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس

موعد المباراة القادمة لـ Inter Miami في الدوري الأمريكي

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣١ مساءً
موعد المباراة القادمة لـ Inter Miami في الدوري الأمريكي
المواطن - محمد سمعه

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يستعد فريق Inter Miami لخوض المباراة المقبلة له في الدوري الأمريكي حيث ستكون ضد فريق شارلوت.

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وتقام المباراة يوم 21 أغسطس الجاري على ملعب درايف بينك استاديوم في تمام الساعة الثانية والنصف فجرًا بتوقيت السعودية.

وكان اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي استعاد بريقه مع فريقه الأمريكي الجديد، ليخطف الأنظار خلال مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي.

إنجاز لـ ميسي مع Inter Miami

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي في ديربي فلوريدا، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الدوريات، وانتهت المباراة بفوز زملاء ليونيل ميسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل ثنائية في مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف خلال أول 3 مواجهات خاضها مع الفريق الأمريكي، وحقق رقمًا مميزًا؛ غاب عنه أثناء تواجده في صفوف باريس سان جيرمان.

Inter Miami - ميسي

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن ميسي تفوق بهذا المعدل التهديفي على ما أحرزه خلال أول 13 مواجهة مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، حيث سجل 4 أهداف فقط.

وأصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي ينجح في تسجيل أكثر من هدف خلال مواجهتين متتاليتين.

Inter Miami - إنتر ميامي

كما نجح ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا، في استعادة حاسة التهديف خلال أول 10 دقائق لمباراتين متتاليتين بعد غياب، حيث إن المرة الأخيرة تعود إلى 29 أغسطس و7 سبتمبر لعام 2010 مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

ميسي في مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي
ميسي

يذكر أن فريق Inter Miami يتواجد في المركز الـ 29 والأخير في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 18 نقطة.

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