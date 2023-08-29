موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء في مصر

توقعت وسائل إعلام مصرية أن يتم الإعلان عن انتهاء فترة تخفيف الأحمال بنهاية الشهر الجاري.

تخفيف الأحمال

ووفقًا لمصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن الإعلان عن قرار انتهاء تخفيف الأحمال سيتم صدوره من مجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري.

هذا ويترقب الكثير من المصريين موعد الانتهاء من تطبيق قرار تخفيف الأحمال، والذي ينتج عنه قطع التيار الكهربائي لمدة ساعة تقريبًا يوميًّا.

وذكر المصدر المسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن معدلات تخفيف الأحمال بدأت في التراجع، بعدما أصبح يصل لـ 1500 ميجا وات بدلًا من 3000 ميجا وات مع بداية الأزمة التي تفاقمت بشكل كبير خلال ذروة الموجات الحارة.

وجرى تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول، لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكينها من مواصلة عملها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات وغيرها من الأسباب الأخرى وأهمها زيادة الطلب العالمي على الوقود من العديد من دول العالم، وهو ما استلزم حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك.