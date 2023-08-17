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أعمال الصيانة ستستمر لمدة 15 يوماً

موعد بدء صيانة طريق الملك عبدالله بالدمام

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٧ مساءً
موعد بدء صيانة طريق الملك عبدالله بالدمام
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن موعد بدء أعمال صيانة طريق الملك عبدالله الفرعي “طريق الرياض” بمدينة الدمام.

بدء أعمال الصيانة

وأوضحت الأمانة، في منشور عبر منصة إكس “تويتر سابقا: “أن أعمال الصيانة على الطريق تمتد لمسافة 2.5 كيلومتر بالاتجاهين، وستبدأ من يوم الأحد المقبل، وستستمر لمدة 15 يوماً”.

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وأشارت إلى أن أعمال الصيانة على طريق الملك عبدالله ستتم بالتعاون مع فرع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة.

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