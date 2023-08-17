موعد بدء صيانة طريق الملك عبدالله بالدمام

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن موعد بدء أعمال صيانة طريق الملك عبدالله الفرعي “طريق الرياض” بمدينة الدمام.
وأوضحت الأمانة، في منشور عبر منصة إكس “تويتر سابقا: “أن أعمال الصيانة على الطريق تمتد لمسافة 2.5 كيلومتر بالاتجاهين، وستبدأ من يوم الأحد المقبل، وستستمر لمدة 15 يوماً”.
وأشارت إلى أن أعمال الصيانة على طريق الملك عبدالله ستتم بالتعاون مع فرع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة.
تعلن #أمانة_المنطقة_الشرقية بالتعاون مع إدارة مرور #المنطقة_الشرقية عن بدء أعمال صيانة طريق الملك عبدالله (الفرعي) (طريق الرياض) بمدينة الدمام بطول 2.5 كم بالاتجاهين ، وذلك لمدة خمسة عشر يوما ، ابتداء من يوم الاحد الموافق 1445/2/4 هـ . pic.twitter.com/PF9LNuHt4i
— أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) August 17, 2023