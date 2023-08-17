موعد بدء صيانة طريق الملك عبدالله بالدمام

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن موعد بدء أعمال صيانة طريق الملك عبدالله الفرعي “طريق الرياض” بمدينة الدمام.

بدء أعمال الصيانة

وأوضحت الأمانة، في منشور عبر منصة إكس “تويتر سابقا: “أن أعمال الصيانة على الطريق تمتد لمسافة 2.5 كيلومتر بالاتجاهين، وستبدأ من يوم الأحد المقبل، وستستمر لمدة 15 يوماً”.

وأشارت إلى أن أعمال الصيانة على طريق الملك عبدالله ستتم بالتعاون مع فرع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة.