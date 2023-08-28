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الرابع من مارس 2024

موعد بدء محاكمة ترامب بتهمة قلب نتائج انتخابات 2020

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
موعد بدء محاكمة ترامب بتهمة قلب نتائج انتخابات 2020
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وسائل إعلام أمريكية أن القاضية الفيدرالية تانيا تشاتكن، حددت الرابع من مارس 2024 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، لتجرى بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية بالتاريخ الأمريكي في ذروة الموسم الانتخابي.

موعد المحاكمة

وبحسب وسائل الإعلام، شددت تشاتكن على أن موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين، معتبرة أن المدة طويلة جدًّا.

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من المعروف أن المدعي الخاص جاك سميث، طلب تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير 2024.

لكن وكلاء الدفاع عن الملياردير الجمهوري طلبوا بدء المحاكمة في إبريل 2026، بعد حوالي عام ونصف عام من انتخابات نوفمبر 2024.

عشية الثلاثاء الكبير

ويقع الرابع من مارس 2024 عشية الثلاثاء الكبير، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيته بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.

الجدير بالذكر أن تهمًا جنائية وجهت إلى ترامب في 4 قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.

كما من المقرر أن يحاكم في مارس في نيويورك بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، وفي مايو في فلوريدا بقضية إخفاء وثائق حكومية سرية.

كذلك يواجه مع 18 متهمًا آخرين في جورجيا تهمًا بالابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولاية الجنوبية.

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