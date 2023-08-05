موعد دخول موسم سهيل وعلاقته بنهاية الحر الشديد

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كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، عن موعد دخول موسم سهيل وعلاقته بنهاية الطقس الحار.
وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” إن بعض الناس يعتبر دخول سهيل في 24 أغسطس نهاية الحر وبداية الاعتدال، بل بعضهم يوحي للسامع أن دخول نوء سهيل يتزامن مع تغير الأجواء 180 درجة”.
وأضاف “بالضبط كما تدخل الغرفة الحارة ثم تفتح المكيف البارد‼️ وهذا لا يقع في الطبيعة”.
وأشار إلى أن أول نجمين من سهيل (الطرف والجبهة) يكونان بعد نحو 26 يومًا، وربما أطول عادة تكون الأجواء حارة، ونسبة الرطوبة الجوية على السواحل مرتفعة، وهذه الأجواء يسميها الأوائل بوعكات سهيل، والاعتدال المحسوس لا يقع إلا في نهاية شهر سبتمبر وبشكل تدريجي.