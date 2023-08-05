Icon

غوغل تسهل حذف الصور غير المرغوب فيها من الإنترنت Icon حليمة بولند تكشف تفاصيل مكالمتها مع كريستيانو رونالدو Icon وزارة الحج تحذر من الافتراش بالمسجد الحرام Icon رئيس الشباب: مكالمة خالد بن سلطان أسعدتني Icon موعد دخول موسم سهيل وعلاقته بنهاية الحر الشديد Icon مقاتلة روسية تعترض مسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود Icon وعد مالكوم قبل مباراة الاتحاد ضد الهلال Icon طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر Icon 30 يومًا على انتهاء مهلة استخدامات 3 أنشطة متعلقة بقطاع المياه Icon السعودية تطرق باب الحلول لأزمة أوكرانيا.. تاريخ من السلام الدولي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
النوء يتزامن مع تغير الأجواء 180 درجة

موعد دخول موسم سهيل وعلاقته بنهاية الحر الشديد

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٧ مساءً
موعد دخول موسم سهيل وعلاقته بنهاية الحر الشديد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، عن موعد دخول موسم سهيل وعلاقته بنهاية الطقس الحار.

سهيل ونهاية الحر

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” إن بعض الناس يعتبر دخول سهيل في 24 أغسطس نهاية الحر وبداية الاعتدال، بل بعضهم يوحي للسامع أن دخول نوء سهيل يتزامن مع تغير الأجواء 180 درجة”.

قد يهمّك أيضاً
فوز أتلتيكو مدريد ضد مان سيتي وديًا

فوز أتلتيكو مدريد ضد مان سيتي وديًا

فيكتور أوسمين يُهدد تواجد 3 لاعبين في الهلال

فيكتور أوسمين يُهدد تواجد 3 لاعبين في الهلال

وأضاف “بالضبط كما تدخل الغرفة الحارة ثم تفتح المكيف البارد‼️ وهذا لا يقع في الطبيعة”.

الاعتدال المحسوس

وأشار إلى أن أول نجمين من سهيل (الطرف والجبهة) يكونان بعد نحو 26 يومًا، وربما أطول عادة تكون الأجواء حارة، ونسبة الرطوبة الجوية على السواحل مرتفعة، وهذه الأجواء يسميها الأوائل بوعكات سهيل، والاعتدال المحسوس لا يقع إلا في نهاية شهر سبتمبر وبشكل تدريجي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال
مشاهير

الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال

مشاهير
وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3...

وظائف
أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن
السعودية اليوم

أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن

السعودية اليوم
آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز
آخر الاخبار

آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز

آخر الاخبار
تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة
السوق

تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة

السوق
طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا
العالم

طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان...

العالم
ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي
الرياضة

ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي

الرياضة
زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية
السعودية اليوم

زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية

السعودية اليوم