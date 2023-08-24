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إيداع 3.7 مليار ريال في دعم أغسطس

موعد صدور أهلية سبتمبر في حساب المواطن

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
موعد صدور أهلية سبتمبر في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن موعد صدور الأهلية لمستفيدي البرنامج وتحديد استحقاق الدعم الخاص بشهر سبتمبر المقبل.

أهلية سبتمبر

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: متى تصدر أهلية شهر سبتمبر؟

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بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن مع السائل، حيث رد قائلًا: سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًّا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك -دراسة الأهلية-.

إيداع 3.7 مليار ريال

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابِع.

2.35 مليار ريال تعويضات

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 171 مليار ريال؛ منها 2.35 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

 

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