موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

تترقب الجماهير قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 لمرحلة المجموعات، والتي يُجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في موناكو.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

ومن المقرر أن تُقام منافسات قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 لمرحلة المجموعات، عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، وسيتم بثها عبر قناة beIN Sports NEWS.

كما سيقوم “يويفا” بنقل مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى بثها عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا

وقبل قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، تحدد مشاركة 26 فريقًا في مرحلة المجموعات، فيما تتأهل الأندية المتبقية عبر الملحق الذي بدأ منذ شهر يوليو الماضي.

ويُشارك في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، كل من؛ مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، آرسنال ونيوكاسل من إنجلترا، بجانب ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، ريال سوسيداد وإشبيلية من إسبانيا.

ويتواجد 4 فرق من ألمانيا في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024، وهم؛ بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيج وأونيون برلين، و4 أندية من إيطاليا، وهم؛ نابولي، إنتر ميلان، ميلان ولاتسيو.

كما يتواجد الثنائي البرتغالي بنفيكا وبورتو، فينورد الهولندي، ريد بول سالزبروغ النمساوي، والنجم الأحمر الصربي، ومن فرنسا؛ يشارك باريس سان جيرمان ولانس، ومارسيليا الذي سيخوض الملحق.