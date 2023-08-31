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المقرر إقامتها في موناكو اليوم

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 لمرحلة المجموعات، والتي يُجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في موناكو.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

ومن المقرر أن تُقام منافسات قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 لمرحلة المجموعات، عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، وسيتم بثها عبر قناة beIN Sports NEWS.

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كما سيقوم “يويفا” بنقل مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى بثها عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2024
كرة القرعة – المصدر @ChampionsLeague

الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا

وقبل قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، تحدد مشاركة 26 فريقًا في مرحلة المجموعات، فيما تتأهل الأندية المتبقية عبر الملحق الذي بدأ منذ شهر يوليو الماضي.

ويُشارك في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، كل من؛ مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، آرسنال ونيوكاسل من إنجلترا، بجانب ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، ريال سوسيداد وإشبيلية من إسبانيا.

ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

ويتواجد 4 فرق من ألمانيا في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024، وهم؛ بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيج وأونيون برلين، و4 أندية من إيطاليا، وهم؛ نابولي، إنتر ميلان، ميلان ولاتسيو.

كما يتواجد الثنائي البرتغالي بنفيكا وبورتو، فينورد الهولندي، ريد بول سالزبروغ النمساوي، والنجم الأحمر الصربي، ومن فرنسا؛ يشارك باريس سان جيرمان ولانس، ومارسيليا الذي سيخوض الملحق.

قرعة دوري ابطال اوروبا 2024
الفرق المشاركة – المصدر @ChampionsLeague

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