موعد مباراة أرسنال ضد فولهام

يترقب الجمهور مباراة أرسنال ضد فولهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لحصد الثلاث نقاط.

مباراة أرسنال ضد فولهام

ومن المقرر أن تُقام مباراة أرسنال ضد فولهام، عند الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب الإمارات، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فولهام في المركز الـ14 برصيد 3 نقاط.

أرسنال وفولهام يسعيان للفوز

ويسعى الجانرز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة أرسنال ضد فولهام اليوم، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومواصلة انطلاقته المميزة في الموسم الرياضي الحالي.

وتشهد مباراة أرسنال ضد فولهام اليوم عودة نجم الجانرز، البرازيلي جابرييل جيسوس، حيث عاد للمشاركة في التدريبات الأسبوع الماضي، بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة، وأكد المدرب ميكيل أرتيتا احتمالية الدفع به كأساسي.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام، في الظهور بشكل جيد ضد أرسنال وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، وتعويض خسارته بثلاثة أهداف دون رد ضد إيفرتون في الجولة الماضية.