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ضمن منافسات الجولة الثالثة

موعد مباراة أرسنال ضد فولهام

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
موعد مباراة أرسنال ضد فولهام
المواطن - فريق التحرير

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يترقب الجمهور مباراة أرسنال ضد فولهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لحصد الثلاث نقاط.

مباراة أرسنال ضد فولهام

ومن المقرر أن تُقام مباراة أرسنال ضد فولهام، عند الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب الإمارات، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فولهام في المركز الـ14 برصيد 3 نقاط.

مباراة أرسنال ضد فولهام
موعد المباراة – المصدر @Arsenal

أرسنال وفولهام يسعيان للفوز

ويسعى الجانرز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة أرسنال ضد فولهام اليوم، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومواصلة انطلاقته المميزة في الموسم الرياضي الحالي.

الفريق قبل مباراة أرسنال ضد فولهام
لاعبو أرسنال – المصدر @Arsenal

وتشهد مباراة أرسنال ضد فولهام اليوم عودة نجم الجانرز، البرازيلي جابرييل جيسوس، حيث عاد للمشاركة في التدريبات الأسبوع الماضي، بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة، وأكد المدرب ميكيل أرتيتا احتمالية الدفع به كأساسي.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام، في الظهور بشكل جيد ضد أرسنال وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، وتعويض خسارته بثلاثة أهداف دون رد ضد إيفرتون في الجولة الماضية.

فولهام
لاعبو فولهام – المصدر @FulhamFC

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