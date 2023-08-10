موعد مباراة الأهلي ضد الحزم والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد الحزم في افتتاح منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023\ 2024، وسط صراع قوي لتحقيق انطلاقة مميزة وحصد الثلاث نقاط.

مباراة الأهلي ضد الحزم

وستُقام مباراة الأهلي ضد الحزم، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي ضد الحزم عبر قنوات SSC من “شاهد” وجهاز GOBX، حيث تم الإعلان بأنها ستكون الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي للموسم الثاني على التوالي.

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الغد، بهدف تحقيق الفوز، في ظل التدعيمات القوية التي قام بها هذا الصيف، حيث ضم أكثر من صفقة عالمية، وفي مقدمتهم؛ نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر رياض محرز.

كما تعاقد الراقي مع حارس مرمى تشيلسي، السنغالي إدوارد ميندي، البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، نجم برشلونة، الإيفوري فرانك كيسيه، نجم نيوكاسل يونايتد، آلان سانت ماكسيمين، ما يُحفز الجماهير في مباراة الأهلي ضد الحزم غدًا.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم العائد حديثًا إلى دوري روشن السعودي بصحبة الأهلي، للظهور بشكل مميز في بداية الموسم، وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.