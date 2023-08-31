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ضمن منافسات دوري روشن

موعد مباراة الاتحاد والهلال والقنوات الناقلة

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
موعد مباراة الاتحاد والهلال والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي من الفريقين لتقديم أداء مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة الاتحاد والهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والهلال، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

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وتُذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، ويُمكن متابعة مباراة الاتحاد والهلال على قناة SSC HD1، ومن خلال تطبيق شاهد، الذي ينقل كافة مواجهات البطولة.

الاتحاد ضد الهلال - مباراة الاتحاد والهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر @ittihad

الاتحاد والهلال يسعيان للفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراة الغد، بحثًا عن مواصلة انطلاقته المميزة مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي، لتعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

على الجانب الآخر، يطمح الزعيم لحصد نقاط مباراة الاتحاد والهلال، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، خاصة أن الأداء تحسن في الجولتين الماضيتين، ولم تهتز شباكه، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن النادي الأهلي، فيما يتواجد الهلال في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

الهلال السعودي
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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