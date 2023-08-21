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في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة النصر ضد شباب الأهلي

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ مساءً
موعد مباراة النصر ضد شباب الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية غدًا مباراة النصر ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي وذلك في مرحلة دور الإقصائيات في دوري أبطال آسيا.

النصر ضد شباب الأهلي

المباراة ستبدأ في تمام الثامنة والثلث مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام على ملعب الأول بارك معقل النصر.

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موعد مباراة النصر ضد شباب الأهلي

موعد مباراة النصر ضد شباب الأهلي

مباراة النصر والتعاون الأكثر دقائق لعب فعلي

مباراة النصر والتعاون الأكثر دقائق لعب فعلي

وقبل مواجهة فريق شباب الأهلي ، تعرض النصر للهزيمة الثانية تواليًا في بطولة دوري روشن السعودي حيث خسر في الجولة الأولى ضد نادي الاتفاق، وفي الجولة الثانية خسر أمام نادي التعاون.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

النصر يُعاني

ومع الصفقات القوية التي تعاقد معها النصر لكن يبدو أن الفريق لايزال يُعاني بسبب عدم الانسجام بين اللاعبين.

حول هذه الجزئية قال الناقد الرياضي طلحة أحمد: ” التعاون استحق الفوز لأنه كان الأفضل في كل شيء، والنصر دفاعيًا كان سيئًا وضغطه كان باهتًا، تسرع لاعبي النصر كان سببًا في الخسارة”.

أما الإعلامي الرياضي محمد العنزي فقال: “التعاون حقق الفوز لأنه يستحق، وخسارة النصر فضيحة إن جاز التعبير، والفريق بحاجة لمدافع”.

ساديو ماني - لاعب النصر

ويبحث نادي النصر عن إرضاء طموحات جماهير والتتويج بأكبر قدر ممكن من البطولات في الموسم الحالي بعد ضم العديد من الصفقات الجيدة مثل البرازيلي أليكس تيليس والإيفواري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والسنغالي ساديو ماني.

وينافس النصر على بطولات دوري روشن، دوري أبطال آسيا، كأس الملك، كأس السوبر السعودي، كما خسر الفرصة في الفوز بلقب دوري روشن الموسم الماضي في الجولة قبل الأخيرة لصالح نادي الاتحاد الذي تُوج باللقب وسيمثل السعودية في منافسات كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في الرياض.

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