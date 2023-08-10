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موعد مباراة بيرنلي ضد مان سيتي

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ مساءً
موعد مباراة بيرنلي ضد مان سيتي
المواطن - محمد سمعه

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تنطلق غدًا مباراة بيرنلي ضد مان سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

بيرنلي ضد مان سيتي

وتبدأ المباراة غدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام على ملعب تيرف مور معقل فريق بيرنلي.

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وفي يوم الأحد الماضي، تُوج فريق آرسنال بلقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بالفوز على نادي مانشستر سيتي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/ 1، وذلك بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @Cityarabia

وكان الشوط الأول من الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم في الشوط الثاني سجل بالمر هدف التقدم لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ 77 ثم تعادل اللاعب لياندرو تروسارد للجانرز في الدقيقة الـ 90.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح ليحقق الجانرز الفوز بنتيجة 4/ 1 حيث سجل للفريق اللندني كل من مارتن أوديجارد وتروسارد وبوكايو ساكا وفابيو فييرا، بينما سجل البرتغالي بيرناردو سيلفا ركلة ترجيحية واحدة لـ مانشستر سيتي.

يذكر أن الجانرز كان خسر لقب الدوري الإنجليزي موسم 2022/ 2023 لصالح مانشستر سيتي في آخر الجولات.

 

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