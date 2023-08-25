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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تشيلسي ضد لوتون

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
موعد مباراة تشيلسي ضد لوتون
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في ظهور لاعبي البلوز بشكل مميز في مباراة تشيلسي ضد لوتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد البداية المتذبذبة.

مباراة تشيلسي ضد لوتون

ومن المقرر أن تُقام مباراة تشيلسي ضد لوتون، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على ملعب “ستامفورد بريدج”.

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وقبل مباراة تشيلسي اليوم، يحتل البلوز المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطة واحدة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لوتون في المركز الـ17 بدون رصيد.

مباراة تشيلسي ضد لوتون
موعد المباراة – المصدر @ChelseaFC

تشيلسي ولوتون يسعيان للفوز

ويسعى البلوز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة تشيلسي ضد لوتون اليوم، وتحقيق أول فوز له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وتعويض خسارته بثلاثية ضد وست هام بالجولة الماضية.

 

تشيلسي
لاعبو الفريق – المصدر @ChelseaFC

وتشهد مباراة اليوم، غياب العديد من اللاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، بسبب الإصابات، ومنهم؛ ميخايلو مودريك، ريس جيمس، كارني تشوكويميكا، ويسلي فوفانا وكريستوفر نكونكو.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي لوتون الصاعد حديثًا إلى البريميرليج، في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، خاصة بعد حصوله على فترة راحة كبيرة، بعد تأجيل مباراته ضد بيرنلي في الجولة الثانية، لعدم اكتمال عمليات الصيانة في الملعب.

لوتون الإنجليزي
جانب من مران لوتون – المصدر @LutonTown

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