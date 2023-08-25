موعد مباراة تشيلسي ضد لوتون

يأمل المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في ظهور لاعبي البلوز بشكل مميز في مباراة تشيلسي ضد لوتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد البداية المتذبذبة.

مباراة تشيلسي ضد لوتون

ومن المقرر أن تُقام مباراة تشيلسي ضد لوتون، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على ملعب “ستامفورد بريدج”.

وقبل مباراة تشيلسي اليوم، يحتل البلوز المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطة واحدة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لوتون في المركز الـ17 بدون رصيد.

تشيلسي ولوتون يسعيان للفوز

ويسعى البلوز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة تشيلسي ضد لوتون اليوم، وتحقيق أول فوز له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وتعويض خسارته بثلاثية ضد وست هام بالجولة الماضية.

وتشهد مباراة اليوم، غياب العديد من اللاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، بسبب الإصابات، ومنهم؛ ميخايلو مودريك، ريس جيمس، كارني تشوكويميكا، ويسلي فوفانا وكريستوفر نكونكو.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي لوتون الصاعد حديثًا إلى البريميرليج، في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، خاصة بعد حصوله على فترة راحة كبيرة، بعد تأجيل مباراته ضد بيرنلي في الجولة الثانية، لعدم اكتمال عمليات الصيانة في الملعب.